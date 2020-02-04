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Лукашенко планирует встретиться с Путиным 7 февраля
04.02.2020 11:14 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
О намерении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил журналистам 4 февраля на встрече с работниками Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».
«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с Президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», - сказал Лукашенко.
Говоря о моменте истины, президент, скорее всего, имел в виду время решения нерешенных вопросов по поставкам нефти и других, имеющих важное значение в экономике Беларуси.
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О намерении провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил журналистам 4 февраля на встрече с работниками Добрушской...
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