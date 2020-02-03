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Акцент на экономику и строительство - Лис представил нового главу Московского района

03.02.2020 18:54 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня представил хозяйственному активу Московского района Бреста нового главу администрации Андрея Филановича, передает корреспондент БЕЛТА.

Акцент на экономику и строительство - Лис представил нового главу Московского района

Прежде всего Анатолий Лис нацелил нового главу районной администрации на решение проблемных вопросов в реальном секторе экономики. "Удельный вес Московского района в объемах промышленного производства Брестской области составляет 17,4%, города - 35,7%. Это немало. К сожалению, в предыдущие годы не удалось кардинально переломить ситуацию в сторону улучшения на проблемных предприятиях, таких как электроламповый и электромеханический заводы, фабрика сувениров "Славянка", "Ковры Бреста", "Цветотрон". На каждом из них можно изменить положение дел. Необходимо совместно выработать решение, в каком направлении предприятиям двигаться дальше", - отметил председатель облисполкома.

Также губернатор обратил внимание на строительство жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В частности, в Московском районе на таком учете состоят более 12 тыс. многодетных семей. "По указу №240 нет проблем с финансированием, осваивайте выделенные деньги. На строительство жилья можно использовать семейный капитал. Этими вопросами нужно серьезно заниматься", - сказал Анатолий Лис. Он добавил, что наравне со строительством необходимо уделять внимание капитальному ремонту жилого фонда и социальных объектов.

В Московском районе активно ведется строительство. Там проживает большая часть населения областного центра, соответственно актуально возведение социальной инфраструктуры. За последнее время в районе открылись три новых учреждения образования - детский сад, школа-сад и средняя школа. В этом году планируется приступить к строительству многоквартирного жилого дома, на первом этаже которого будет размещен детский сад. "Также Министерство обороны передало в собственность города помещения на первом этаже общежития в Южном. Будем вести работу по их переоборудованию под детсад. В заречной части Бреста начато строительство многопрофильного медицинского центра. Взрослая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, детская - на 600", - проанонсировал строительство новых соцобъектов Андрей Филанович.

Ранее Андрей Филанович занимал должность заместителя председателя Брестского горисполкома. На посту главы администрации Московского района он сменил Вячеслава Дашкевича, который продолжит карьеру в Федерации профсоюзов Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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  Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня представил хозяйственному активу Московского района Бреста нового главу администрации Андрея...
 
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