Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сегодня журналистам задержание директоров сахарных заводов, передает корреспондент БЕЛТА.





В ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле, отметил Президент. "Такого в Беларуси еще не было, - заявил Александр Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов".

Речь идет о руководителях четырех белорусских сахарных заводов – Слуцкого, Жабинковского, Скидельского и Городейского.