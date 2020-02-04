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Лукашенко рассказал про взятки директоров сахарных заводов: у них была "прокладка" в Москве
04.02.2020 11:48 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сегодня журналистам задержание директоров сахарных заводов, передает корреспондент БЕЛТА.
В ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле, отметил Президент. "Такого в Беларуси еще не было, - заявил Александр Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов".
Речь идет о руководителях четырех белорусских сахарных заводов – Слуцкого, Жабинковского, Скидельского и Городейского.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сегодня журналистам задержание директоров сахарных заводов, передает корреспондент БЕЛТА. В...
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