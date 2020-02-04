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Вступили в действие новые правила провоза наличных через границу
04.02.2020 17:56 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Согласно новым правилам, принятым в ЕАЭС, с 4 февраля гражданин может провозить через границу Союза суммы, превышающие 100 тысяч долларов в эквиваленте, только с предоставлением специальных документов.
Об этом сообщается
Согласно документу, с 4 февраля физическое лицо имеет право провозить наличные деньги или ценные бумаги на сумму 100 тысяч долларов в эквиваленте только с предоставлением документов, подтверждающих происхождение этих денег.
В качестве таких документов могут выступать банковские бумаги о совершении конверсионных операций, снятии наличных со счета, получении кредита. Можно также предоставить свидетельства совершения гражданско-правовых сделок (договор дарения или наследования),
Под наличными денежными средствами понимаются монеты и банкноты, находящиеся в обращении стран Союза, или иностранная валюта. Сюда же относятся деньги, которые изымаются из обращения, но их можно обменять на действующие дензнаки. Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, сюда не относятся.
Напомним, в ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения.
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Согласно новым правилам, принятым в ЕАЭС, с 4 февраля гражданин может провозить через границу Союза суммы, превышающие 100 тысяч долларов в эквиваленте, только с...
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