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Вступили в действие новые правила провоза наличных через границу

04.02.2020 17:56 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно новым правилам, принятым в ЕАЭС, с 4 февраля гражданин может провозить через границу Союза суммы, превышающие 100 тысяч долларов в эквиваленте, только с предоставлением специальных документов.

Об этом сообщается на сайте ГТК. Решение принято коллегией Евразийской экономической комиссии.

Согласно документу, с 4 февраля физическое лицо имеет право провозить наличные деньги или ценные бумаги на сумму 100 тысяч долларов в эквиваленте только с предоставлением документов, подтверждающих происхождение этих денег.

В качестве таких документов могут выступать банковские бумаги о совершении конверсионных операций, снятии наличных со счета, получении кредита. Можно также предоставить свидетельства совершения гражданско-правовых сделок (договор дарения или наследования), говорится на сайте Федеральной таможенной службы России.

Под наличными денежными средствами понимаются монеты и банкноты, находящиеся в обращении стран Союза, или иностранная валюта. Сюда же относятся деньги, которые изымаются из обращения, но их можно обменять на действующие дензнаки. Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, сюда не относятся.

Напомним, в ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Согласно новым правилам, принятым в ЕАЭС, с 4 февраля гражданин может провозить через границу Союза суммы, превышающие 100 тысяч долларов в эквиваленте, только с...
 
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