Лукашенко высказал обиды на Россию за нефть и газ

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. Но, в то же время, напомнил, что российская сторона не выполняет своих обещаний.

Об этом сообщает пресс-служба президента 4 февраля, в день посещения им Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

Касаясь вопроса поставок энергоресурсов, президент подчеркнул, что Беларусь готова сотрудничать честно, прозрачно и искренне.

«Но если вы пообещали за 5 лет (когда "Белтрансгаз" купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», - заметил белорусский лидер.

Он напомнил, что в России настаивают еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку нефти в Беларусь. «А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» - задал риторический вопрос Лукашенко.

Глава государства также коснулся темы переговоров вокруг поставок энергоресурсов. «Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», - пояснил глава государства.

Президент отметил, что Беларуси предложили $127 за 1 тыс. куб.м газа, а спотовые цены в Европе - до $100.

«Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит?», - сказал он.

Он подчеркнул, что сейчас Беларусь не просит у России кредитов и предлагает сотрудничество. «Нет, не хочется. Хочется, понимаете, по-византийски по голове ударить и наклонить. Зачем это нужно?» - заметил глава государства.