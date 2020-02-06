Лукашенко перед встречей с Путиным проводит совещание по нефти и газу

Разногласия по энергетическим вопросам с Россией возникают уже 13 лет, несмотря на взаимные обязательства.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам топливно-энергетического комплекса 6 февраля, сообщает пресс-служба президента.

Он напомнил, что при подписании соглашений Беларуси были даны твердые гарантии. Так, Россия обещала поставить в нашу страну 24 млн т нефти – по 2 млн каждый месяц. Однако в январе было поставлено только 500 тыс. т – одна четвертая часть.

Президент попросил доложить ему, что было сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства. По его словам, торговые конфликты между государствами-лидерами, страновой протекционизм и даже новый азиатский вирус влияют на мировую экономику, а значит, Беларусь не может игнорировать происходящее.

«Поэтому прежде всего экономическому блоку Правительства и Правительству в целом необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой. Главное - сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне», - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь слишком часто вынуждена корректировать эти вопросы. «Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны - ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров», - обратил внимание глава государства.

Он попросил доложить и о работе правительства по поиску альтернативных вариантов в поставках энергоресурсов и надежных каналов поставки.

Президент заявил, что все белорусские НПЗ должны работать, обеспечивать нефтепродуктами внутренний рынок и выполнять обязательства по продажам в Европу, Украину и другие страны.

Лукашенко также спросил, что сделано для решения проблемных вопросов: роста ВВП и доходов всех слоев населения, исполнения бюджета.