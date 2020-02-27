Лукашенко рассказал о «понуждениях к интеграции», «пофигизме» и своенравных министрах

Россия необоснованно требует премии за нефть, в ЕАЭС не хватает декларированных свобод, а министры истолковывают договоренности президентов по-своему.

Речь об этом заявил Александра Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем 27 февраля в Минске, передает пресс-служба президента.

О понуждении к интеграции

Лукашенко напомнил, что российские компании необоснованно настаивали на уплате им дополнительной премии при поставках нефти в Беларусь: «мы вам продадим нефть по мировой цене, но вы еще нам на каждой тонне заплатите премию».

Он заявил, что премию платят тем, кто покупает. «Если мы покупаем товар, мотивируйте, вы нам премию дайте. Нет. Почему - потому что нет нормальных правил. Право силы - наклонить, заставить. Это не нормально. И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились», - подчеркнул глава государства.

Говоря о ценах на российский природный газ, он отметил, что Польша получает американский газ за 90 долларов, хоть его «надо превратить в жидкое состояние, привезти сюда, регазифицировать и по трубе поставить». А Россия предлагает по цене 127 долларов за 1 тысячу кубометров, «нам говорят – это благо».

«Мы россиянам говорим (как они предложили): давайте как в прошлом году. В прошлом году, с учетом перетаможки нефти было $110-111. "Нет, давайте $127". На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?» - сказал глава государства.

Лукашенко заявил также, что после разговора с Владимиром Путиным министры трактовали договоренности двух президентов по вопросам нефти «по-своему». «Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой», - заявил президент.

О пофигизме

Глава Беларуси заявил, что ЕАЭС не хватает декларируемых свобод. Так, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала он назвал фундаментом строительства Евразийского союза. Этой свободы теперь нет.

Причиной такой ситуации он назвал «пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств».

«Другие видят себя в другом союзе, просто телепаются в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, чтобы выскочить из него. Или же просто так: пусть, и дальше будем телепаться», - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что в ЕАЭС сейчас есть 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров. «Их же давно надо было снять. В противном случае, какой интерес в этом союзе. Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия», - поставил вопрос глава государства.

Он подчеркнул, что союз строится для того, чтобы создать равные условия для компаний, предприятий и людей. "Но с тех пор, как начали строительство союза, мы все больше и больше отходим от этих равных условий. Более того, начинаются непонятные требования и принуждения, монополизм", - обратил внимание президент Беларуси.

О необходимости программы интеграции

Лукашенко заявил, что Беларуси необходима реальная программа интеграции – стратегия до 2025 года, и она должна быть подписана в мае. Лукашенко предложил проводить работу по созданию общих рынков в ЕАЭС поэтапно, не дожидаясь условленного 2025 года. Такие принципы, по его мнению, помогут избежать изъятий и ограничений.

«Надо предусмотреть, чтобы не получилось так: в декабре 2024 года соберемся и, как обычно, о чем-то не договорились, кто-то не готов работать по единым принципам рынка нефти, газа, аграрной, алкогольной продукции. И мы начинаем потом изъятия выдумывать какие-то или оставлять ограничения и так далее», - сказал он.