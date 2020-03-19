Путин заступился за Лукашенко

Беларусь вместе с Россией строит союзное государство, но это – независимая страна, она имеет право проводить свою внешнюю политику.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с общественностью Севастополя 18 марта, сообщает ria.ru .

На встрече Путин объяснил, почему Александр Лукашенко не признает Крым российским, а «Белавиа» не летает в Симферополь.

«Не ставьте президента Беларуси в сложное положение. Он хочет выстраивать и с Украиной добрососедские отношения. В этом все дело», - подчеркнул он.

Российский президент надеется, что «когда-нибудь все вопросы касательно Крыма и Беларуси будут решены».

«Белоруссия имеет право, это суверенное, независимое государство, несмотря на то что мы строим союзное государство. Это не в прямом смысле единое государство, это все-таки два разных субъекта международного права. Беларусь – независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной», - сказал он.

Напомним, Беларусь пытается придерживаться нейтральной позиции по «крымскому» вопросу.

На встрече присутствовал глава национально-культурной автономии белорусов в Республике Крым Роман Чергинец. По его словам, в 2014 году «десятки тысяч крымских белорусов» приветствовали референдум и «с огромной эйфорией приняли возвращение Крыма из украинской оккупации».

«Нам хотелось эту эйфорию передать дальше, передать на нашу малую историческую родину», – сказал он. Но это сделать не получается, так как официальные белорусские делегации в Крым не приезжают, а прямого железнодорожного и авиасообщения между Беларусью и Крымом нет.