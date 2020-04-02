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Визовое соглашение между Беларусью и ЕС ратифицировано

02.04.2020 16:38 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Соглашение об упрощении визового режима нацелено на максимальное взаимное упрощение порядка выдачи виз в Беларуси и ЕС.

В палате представителей Беларуси 2 апреля ратифицировано соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии.

По словам замминистра иностранных дел Олега Кравченко, документ призван максимально упростить порядок выдачи виз в Беларуси и странах ЕС. Стоимость шенгена снизится для белорусов до 35 евро.

О том, что ратификацию соглашений о визовом режиме и реадмиссии планируется провести на открытии весенней сессии Палаты представителей Беларуси, сообщал 24 марта глава Комиссии по международным делам Андрей Савиных.

Беларусь и Евросоюз подписали соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии 8 января. Подчеркивалось, что документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. После этого соглашения будут заключены в пакете, их вступление в силу предусматривается в один день.

В результате ратификации многие категории граждан смогут не платить визовый сбор (в зависимости от цели поездки), многие смогут получать многократные визы в упрощенном порядке.

Например, рабочую пятилетнюю визу работник предприятия получит, если предоставит письмо от принимающей организации. В то же время документ не регулирует порядок выдачи виз для учебы или работы.

Соглашение об упрощении визового режима вступает в силу одновременно с соглашением о реадмиссии людей, пребывающих без разрешения. После этого обе стороны будут обязаны принимать назад людей, которые более нежелательны на территории партнера.

Ранее в ведомстве рассказали, как получить визу и кто будет иметь право на получение 5-летнего Шенгена. Так, людям с инвалидностью и сопровождающим их лицам визы будут выдавать бесплатно. На получение 5-летнего шенгена могут рассчитывать предприниматели, журналисты и другие категории граждан.

 
 
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Соглашение об упрощении визового режима нацелено на максимальное взаимное упрощение порядка выдачи виз в Беларуси и ЕС.
 
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