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Визовое соглашение между Беларусью и ЕС ратифицировано
02.04.2020 16:38 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Соглашение об упрощении визового режима нацелено на максимальное взаимное упрощение порядка выдачи виз в Беларуси и ЕС.
В палате представителей Беларуси 2 апреля ратифицировано соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии.
По словам замминистра иностранных дел Олега Кравченко, документ призван максимально упростить порядок выдачи виз в Беларуси и странах ЕС. Стоимость шенгена снизится для белорусов до 35 евро.
О том, что ратификацию соглашений о визовом режиме и реадмиссии планируется провести на открытии весенней сессии Палаты представителей Беларуси,
Беларусь и Евросоюз
В результате ратификации многие категории граждан смогут не платить визовый сбор (в зависимости от цели поездки), многие смогут получать многократные визы в упрощенном порядке.
Например, рабочую пятилетнюю визу работник предприятия получит, если предоставит письмо от принимающей организации. В то же время документ не регулирует порядок выдачи виз для учебы или работы.
Ранее в ведомстве рассказали,
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Соглашение об упрощении визового режима нацелено на максимальное взаимное упрощение порядка выдачи виз в Беларуси и ЕС.
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