|
Белорусский парламент ратифицировал соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии
02.04.2020 17:28 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЕще один шаг к визам по 35 евро. Белорусский парламент ратифицировал соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии. Утром их рассмотрели депутаты Палаты представителей, а около часа назад международные договоры поддержали и сенаторы. Этот вопрос стал первым в повестке весенней сессии Совета Республики. С приветственным словом выступила спикер Наталья Кочанова. Она обозначала ориентиры для работы верхней палаты парламента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один шаг к визам по 35 евро. Белорусский парламент ратифицировал соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии. Утром их рассмотрели депутаты Палаты...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)