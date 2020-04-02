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Парламент ратифицировал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

02.04.2020 19:34 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Cегодня парламент ратифицировал соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии. Утром их рассмотрели депутаты Палаты представителей, а позже международные договоры поддержали и сенаторы. Этот вопрос стал первым  в повестке весенней сессии Совета Республики. С приветственным словом выступила спикер Наталья Кочанова. Она обозначала ориентиры для работы верхней палаты Парламента. И сегодня Наталья Кочанова рассказала о том, что  работа сенаторов с обращениями граждан  доказала свою эффективность - в Совет Республики поступают письма с благодарностями.

 
 
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Cегодня парламент ратифицировал соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии. Утром их рассмотрели депутаты Палаты представителей, а позже...
 
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