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Большое интервью Президента Беларуси сегодня выйдет в эфир телеканала "МИР"

03.04.2020 09:18 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Создание Союзного государства, экономика, будущее СНГ и юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Об этом и не только рассказал Президент Беларуси в интервью телерадиокомпании "МИР" накануне. Затронули и тему, которая волнует сегодня многие государства, - жизнь на фоне пандемии. Александр Лукашенко поделился опытом нашей страны, призвал не допускать паники и спокойно действовать в сложившейся обстановке. Ситуация под контролем. Смысла что-либо скрывать  нет. А в ближайшее время планируется обнародовать подробную статистику. 

Позиция Беларуси в отношениях с Россией, наш взгляд на события Великой Отечественной войны - все это часть большого интервью, которое уже сегодня появится в эфире наших коллег из "МИРа". Отметим, что потенциальная аудитория этой межгосударственной телерадиокомпании – 174 миллиона человек.

 
 
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Создание Союзного государства, экономика, будущее СНГ и юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Об этом и не только рассказал Президент Беларуси в интервью...
 
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