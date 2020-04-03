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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Большое интервью Президента Беларуси сегодня выйдет в эфир телеканала "МИР" Создание Союзного государства, экономика, будущее СНГ и юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Об этом и не только рассказал Президент Беларуси в интервью...

Создание Союзного государства, экономика, будущее СНГ и юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Об этом и не только рассказал Президент Беларуси в интервью телерадиокомпании "МИР" накануне. Затронули и тему, которая волнует сегодня многие государства, - жизнь на фоне пандемии. Александр Лукашенко поделился опытом нашей страны, призвал не допускать паники и спокойно действовать в сложившейся обстановке. Ситуация под контролем. Смысла что-либо скрывать нет. А в ближайшее время планируется обнародовать подробную статистику.Позиция Беларуси в отношениях с Россией, наш взгляд на события Великой Отечественной войны - все это часть большого интервью, которое уже сегодня появится в эфире наших коллег из "МИРа". Отметим, что потенциальная аудитория этой межгосударственной телерадиокомпании – 174 миллиона человек.