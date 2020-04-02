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Президент Беларуси принял с докладом главу Таможенного комитета
02.04.2020 19:34 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРабочий четверг Главы государства продолжила
Транзит товаров через белорусскую таможню вырос на 8%Как отметил глава белорусской таможни в своем докладе Президенту, за январь - март транзит товаров через нашу границу вырос примерно на 8% - теперь это 400 тысяч партий груза. Это если сравнивать с прошлым годом. Активно помогают наши специалисты и российским большегрузам: при необходимости - вне очереди. "Подставить плечо соседу мы можем. Для этого на границе и ресурсов, и оборудования хватает". Также глава Таможенного комитета добавил: на границе созданы зеленые коридоры для того, чтобы оформлять груз первой необходимости, который следует и в другие страны.
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