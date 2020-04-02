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Транзит товаров через белорусскую таможню вырос на 8%

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси принял с докладом главу Таможенного комитета Рабочий четверг Главы государства продолжила встреча с главой Таможенного комитета Юрием Сенько. Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался...

Рабочий четверг Главы государства продолжила. Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался экономической ситуацией на таможне: что происходит с транспортными потоками, насколько быстро оформляются товары первой помощи и продукты. Еще один важный момент - здоровье специалистов в такой непростой сезон заболеваний.Как отметил глава белорусской таможни в своем докладе Президенту, за январь - март транзит товаров через нашу границу вырос примерно на 8% - теперь это 400 тысяч партий груза. Это если сравнивать с прошлым годом. Активно помогают наши специалисты и российским большегрузам: при необходимости - вне очереди. "Подставить плечо соседу мы можем. Для этого на границе и ресурсов, и оборудования хватает". Также глава Таможенного комитета добавил: на границе созданы зеленые коридоры для того, чтобы оформлять груз первой необходимости, который следует и в другие страны.