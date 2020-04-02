ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент Беларуси принял с докладом главу Таможенного комитета

02.04.2020 19:34 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Рабочий четверг Главы государства продолжила встреча с главой Таможенного комитета Юрием Сенько. Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался экономической ситуацией на таможне: что происходит с транспортными потоками, насколько быстро оформляются товары первой помощи и продукты. Еще один важный момент - здоровье специалистов в такой непростой сезон заболеваний. 


Транзит товаров через белорусскую таможню вырос на 8% 

Как отметил глава белорусской таможни в своем докладе Президенту,  за январь - март транзит товаров через нашу границу вырос примерно на 8% - теперь это 400 тысяч партий груза. Это если сравнивать с прошлым годом. Активно помогают наши специалисты и российским большегрузам: при необходимости - вне очереди. "Подставить плечо соседу мы можем. Для этого на границе и ресурсов, и оборудования хватает". Также глава Таможенного комитета добавил: на границе созданы зеленые коридоры для того, чтобы оформлять груз первой необходимости, который следует и в другие страны. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочий четверг Главы государства продолжила встреча с главой Таможенного комитета Юрием Сенько. Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался...
 
Новости дня
Новости политики
 
Белорусский парламент ратифицировал соглашения об упрощении визового режима с ЕС и реадмиссии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика