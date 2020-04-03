Открытие весенней сессии Совета Республики: основные вопросы и планы на будущее

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За время работы в новом составе в Совет Республики поступило 819 письменных и устных обращений. Это почти вдвое больше, чем за весь 2019 год. «Все поступающие к нам обращения рассмотрены, а требующие особого внимания – находятся у нас на контроле. Ответственный и добросовестный подход к этой работе находит положительный отклик у людей. В Совет Республики поступили письма с благодарностью Олегу Руммо и Виктору Лисковичу за оказанное содействие в решении проблем, c которыми столкнулись люди», – отметила Наталья Кочанова.

По ее словам, в основном граждане обращаются по вопросам качества работы жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений, судебных споров. Наибольшее количество обращений приходится на Минск, Минскую, Брестскую и Могилевскую области. Основная их часть касается компетенции местных органов власти.





Совет Республики – орган территориального представительства, поэтому важное направление для него - работа с депутатским корпусом всех уровней, напомнила спикер. В межсессионный период сенаторы приняли участие в заседаниях областных, районных Советов депутатов, исполнительных комитетов, администраций районов. Кроме того, проведены встречи с председателями районных и городских Советов депутатов в Витебской, Могилевской и Гродненской областях. В ближайшее время такие встречи будут организованы в Брестском, Гомельской и Минской. «Председатели Советов глубоко знают ситуацию на местах, детально знакомы с проблемами. Такой формат взаимодействия позволяет систематизировать информацию из регионов, определять те направления, на которые необходимо обратить внимание в работе с законопроектами», – сказала Наталья Кочанова.





Кроме того, она подробно остановилась на важной для Совета Республики инициативе. Верхняя палата парламента намерена взаимодействовать с Республиканским научно-практическим центром детской онкологии, гематологии и иммунологии. При центре будет создан попечительский совет, в который войдут сенаторы. «Рассчитываем, что наше сотрудничество принесет реальную пользу детям, привлечет внимание общественности к этой проблеме. И уже сегодня Министерство здравоохранения ведет работу по распространению этого опыта на все учреждения системы», – проинформировала спикер.

Еще одним важнейшим направлением деятельности Совета Республики его председатель назвала работу с молодежью. Многое из намеченного уже реализовано. Так, завершается формирование Молодежного совета, который объединит 70 наиболее активных представителей молодежи, выдвинутых от областей и города Минска. В сессионный период предстоит провести его первое заседание, на котором молодые парламентарии утвердят регламент своей работы, сформируют рабочие органы. Наталья Кочанова выразила уверенность, что Молодежный совет станет эффективной коммуникационной площадкой, где молодые люди смогут взаимодействовать с органами власти, участвовать в законодательной деятельности, решении общественно-политических задач, реализовывать свои инициативы.

Источник: https://www.belta.by/

Дополнительно

Среди собравшихся также присутствовала Елена Зябликова – член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Минской области, а также председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов. На заседании комиссии по экономике, бюджету и финансам она выступила с подробным докладом о работе с обращениями граждан.





