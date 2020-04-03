Лукашенко о массовых мероприятиях: запрещать - не наша концепция, но никого не загоняем

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси массовые мероприятия не запрещают, но и никого туда не загоняют. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время рабочей поездки в Смолевичский район, передает корреспондент БЕЛТА.





"Никого не загоняют. Просто предлагаем: если хотите, пожалуйста, призовите. Нет, значит, нет", - сказал Александр Лукашенко.

Он привел в пример любительский хоккейный чемпионат, который сейчас проходит в Беларуси. В нем принимает участие и команда Президента. По словам главы государства, одну из последних игр захотели посетить курсанты военизированных вузов. Запрещать им не стали: они живут в казармах друг возле друга, и если посидят группой на трибунах, то вряд ли это на что-то повлияет. Но после игры Александр Лукашенко поручил отследить состояние молодых людей. "Ни одной проблемы. Чего мы будем запрещать? Это не наш подход и не наша концепция", - подчеркнул он.