Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси: Вы нас не трогайте! Закончится, посмотрим, кто прав Мир столкнулся с дополнительными сложностями на фоне пандемии. Мало того что приходится сдерживать вирусную атаку, так еще массу усилий прикладывать для того,...

Мир столкнулся с дополнительными сложностями на фоне пандемии. Мало того что приходится сдерживать вирусную атаку, так еще массу усилий прикладывать для того, чтобы опровергать откровенные фейки и дезинформацию. А ведь неосторожно брошенное слово в нынешней непростой ситуации может стать триггером паники. "Желтухой" полны телеграм-каналы, социальные сети, мессенджеры. Порой обычную шутку преподносят чуть ли не как рецепт исцеления.Грешат этим и солидные СМИ. Понятно, что в гонке за кликами все средства хороши, но порой звучат такие вещи, что поневоле задумаешься: кому и зачем это надо? Чувствуется, идет серьезное давление. Причем информационной бомбардировке могут подвергнуться любые слова и действия.