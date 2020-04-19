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Президент Беларуси: Вы нас не трогайте! Закончится, посмотрим, кто прав

20.04.2020 06:30 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Мир столкнулся с дополнительными сложностями на фоне пандемии. Мало того что приходится сдерживать вирусную атаку, так еще массу усилий прикладывать для того, чтобы опровергать откровенные фейки и дезинформацию. А ведь неосторожно брошенное слово в нынешней непростой ситуации может стать триггером паники. "Желтухой" полны телеграм-каналы, социальные сети, мессенджеры. Порой обычную шутку преподносят чуть ли не как рецепт исцеления.

Грешат этим и солидные СМИ. Понятно, что в гонке за кликами все средства хороши, но порой звучат такие вещи, что поневоле задумаешься: кому и зачем это надо? Чувствуется, идет серьезное давление. Причем информационной бомбардировке могут подвергнуться любые слова и действия.
 
 
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Мир столкнулся с дополнительными сложностями на фоне пандемии. Мало того что приходится сдерживать вирусную атаку, так еще массу усилий прикладывать для того,...
 
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