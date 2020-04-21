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Соболезнование генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт

21.04.2020 09:21 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт в связи с расстрелом мирных жителей в канадской провинции Новая Шотландия. Глава государства отметил, что в Беларуси с большой скорбью восприняли это известие. "Разделяем горе и боль незаменимой утраты по безвинным жертвам этого безжалостного преступления, которому невозможно найти оправдание, - говорится в соболезновании. - Решительно осуждаем любые формы насилия, агрессии и нетерпимости".

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт в связи с расстрелом мирных жителей в канадской провинции...
 
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