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Александр Лукашенко посещает бобруйское предприятие "Славянка"
21.04.2020 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTОт проблем мировой экономики до вопросов модернизации национальной медицины. Президент страны сегодня посещает бобруйское предприятие "Славянка". Традиционно такие поездки - это еще и возможность ревизии экономики региона. Первым делом Главу государства интересует ход посевной кампании. Особое внимание сейчас возделыванию гречихи. На контроле и сев других культур, а также вопросы с наличием топлива и удобрений. Внутренняя экономическая безопасность экспортной Беларуси неразрывно связана с условиями на мировых рынках. Сейчас непростое время для всех, но постепенно барьеры в торговле начинают сниматься. Политика экономического дистанцирования не работает, и все больше стран снимают ограничения даже в сложных с точки зрения медицины условиях.
Актуальный заказ для легпромаКонечно, продолжается подстройка к новым условиям и в рамках государства. Предприятие "Славянка", которое посещает Президент, - один из крупнейших производителей одежды в Беларуси.
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От проблем мировой экономики до вопросов модернизации национальной медицины. Президент страны сегодня посещает бобруйское предприятие "Славянка". Традиционно...
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