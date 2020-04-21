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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко посещает бобруйское предприятие "Славянка" От проблем мировой экономики до вопросов модернизации национальной медицины. Президент страны сегодня посещает бобруйское предприятие "Славянка". Традиционно...

От проблем мировой экономики до вопросов модернизации национальной медицины. Президент страны сегодня посещает бобруйское предприятие "Славянка". Традиционно такие поездки - это еще и возможность ревизии экономики региона. Первым делом Главу государства интересует ход посевной кампании. Особое внимание сейчас возделыванию гречихи. На контроле и сев других культур, а также вопросы с наличием топлива и удобрений. Внутренняя экономическая безопасность экспортной Беларуси неразрывно связана с условиями на мировых рынках. Сейчас непростое время для всех, но постепенно барьеры в торговле начинают сниматься. Политика экономического дистанцирования не работает, и все больше стран снимают ограничения даже в сложных с точки зрения медицины условиях.Конечно, продолжается подстройка к новым условиям и в рамках государства. Предприятие "Славянка", которое посещает Президент, - один из крупнейших производителей одежды в Беларуси.. К апрелю успели пошить 3,5 миллиона масок. Сейчас здесь ежедневно выпускают уже не менее 150 тысяч этих изделий. Кроме того, на "Славянке" освоили производство одноразовой одежды для медицинского персонала: защитных комбинезонов, бахил, костюмов, нарукавников.