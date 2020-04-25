«Кто сегодня может сказать, что будет? Никто». Лукашенко объяснил, почему перенес послание

Источник материала: Виртуальный Брест

Во время субботника в Петриковском районе Александр Лукашенко рассказал, почему перенес послание парламенту, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».





— Знаете, здесь нет никакой конспирологии. Это послание было запланировано на середину апреля. Конкретной даты не было, — сказал Александр Лукашенко. — Как только готово было бы послание, и оно соответствовало духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, ну, а потом объявленной пандемией, согласитесь, разительно изменили ситуацию не только в нашей стране, но и во всём мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня. И что он может сказать? Я задавал много вопросов, вы это слышали, что будет с нами после этого психоза и инфекции? Кто сегодня может сказать, что будет? Никто.

Ранее послание президента парламенту и народу, как сообщали источники TUT.BY, было запланировано на 16 апреля, но оно не состоялось. Новая дата неизвестна.

По данным телеграм-канала, возможно, послание совместят с президентской программой.