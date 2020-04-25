ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Анатолий Лис не исключает, что аккумуляторный завод под Брестом может быть перепрофилирован

25.04.2020 16:36 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В ходе сегодняшнего республиканского субботника, который работники Брестского облисполкома провели в Брестской крепости, руководитель региона, Анатолий Лис высказал мнение по поводу перспектив аккумуляторного завода, построенного под Брестом.


Напомним, это производство разместило ООО «АйПауэр», построив его на промышленной площадке «Аэропорт». Предприятие - резидент СЭЗ Бреста. Жители Бреста опасаются, что завод нанесет вред экологии. Несмотря на то, что он был построен, комментирует председатель облисполкома, в эксплуатацию его так и не ввели:

- Завод построен давно. Но он не может работать, потому что были выявлены нарушения, в том числе экологического законодательства. Было принято решение о приостановке ввода в эксплуатацию завода. Оно не отменено. Завод не работает. Какие могут быть опасения у граждан? Позиция облисполкома последовательна. Судом принято решение о возврате бюджетных средств, которые были направлены из инновационного фонда облисполкома. «АйПауэр» оспаривает не возврат средств, а реструктуризацию. Они не могут их единовременно вернуть.

Руководство области уверяет, завод не введут, если там будут проблемные вопросы по экологии, по технологии. Анатолий Лис подчеркивает, что с нарушениями производство запущено не будет:

- Я не исключаю, что он может быть перепрофилирован. Для этого должна быть создана независимая комиссия из ученых, специалистов, которая скажет: может этот завод работать или нет. После этого будет приниматься решение.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В ходе сегодняшнего республиканского субботника, который работники Брестского облисполкома провели в Брестской крепости, руководитель региона, Анатолий Лис...
 
Новости дня
Новости политики
 
«Кто сегодня может сказать, что будет? Никто». Лукашенко объяснил, почему перенес послание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика