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На неделе Александр Лукашенко посетил бобруйскую "Славянку"

26.04.2020 21:54 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Все поручения Президента на жестком контроле. Важная особенность новой экономической реальности - предприятия перепрофилируются, начинают выпускать актуальную, нужную именно сейчас, продукцию. На неделе одно из таких производств посетил Глава государства.

Бобруйская "Славянка" специализируется на пошиве одежды, однако теперь здесь наладили выпуск масок и костюмов спецзащиты. О том, что побывает на подобных производствах, Александр Лукашенко говорил на прошлой неделе. Глава Администрации подготовил подробный список таких предприятий. Все они нацелены на выполнение жесткого поручения - удовлетворить массовый спрос на предметы защиты. 


Процесс постоянно контролировали ответственные высшие должностные лица


Кадры посещения предприятий главой Администрации, председателем Совета Республики, госсекретарем Совбеза видела вся страна. Как и обещал Президент, обеспечение врачей, больниц и населения тоже оценил лично. Кроме того, такие поездки - и это традиция - хорошая возможность провести ревизию экономики региона в целом. Внутренняя экономическая безопасность экспортной Беларуси неразрывно связана с условиями на мировых рынках. Сейчас непростое время для всех, но постепенно барьеры в торговле начинают сниматься.


"Славянка" уже отшила для медиков 3,5 млн. масок

Здесь ежедневно выпускают не менее 150 тысяч этих изделий. Причем уже ясно: масок шьют гораздо больше, чем нам необходимо. Именно поэтому руководители предприятия обратились к Президенту с просьбой разрешить продавать на экспорт.  Подобные просьбы звучали уже не раз. Поэтому Александр Лукашенко расставил все акценты. Если есть запас, продавать можно и нужно. Но не с целью набить карман. В такое непростое время все мы должны руководствоваться принципом взаимовыручки: помогают нам, помогаем и мы. Но безопасность своих людей, своих врачей - приоритет.
 
 
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Все поручения Президента на жестком контроле. Важная особенность новой экономической реальности - предприятия перепрофилируются, начинают выпускать актуальную,...
 
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