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На неделе Александр Лукашенко посетил бобруйскую "Славянку"
26.04.2020 21:54 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВсе поручения Президента на жестком контроле. Важная особенность новой экономической реальности - предприятия перепрофилируются, начинают выпускать актуальную, нужную именно сейчас, продукцию. На неделе
Бобруйская "Славянка" специализируется на пошиве одежды, однако
Процесс постоянно контролировали ответственные высшие должностные лица
Кадры посещения предприятий главой Администрации, председателем Совета Республики, госсекретарем Совбеза видела вся страна. Как и обещал Президент, обеспечение врачей, больниц и населения тоже оценил лично. Кроме того, такие поездки - и это традиция - хорошая возможность провести ревизию экономики региона в целом. Внутренняя экономическая безопасность экспортной Беларуси неразрывно связана с условиями на мировых рынках. Сейчас непростое время для всех, но постепенно барьеры в торговле начинают сниматься.
"Славянка" уже отшила для медиков 3,5 млн. масокЗдесь ежедневно выпускают не менее 150 тысяч этих изделий. Причем уже ясно: масок шьют гораздо больше, чем нам необходимо. Именно поэтому руководители предприятия обратились к Президенту с просьбой разрешить продавать на экспорт. Подобные просьбы звучали уже не раз. Поэтому Александр Лукашенко расставил все акценты. Если есть запас, продавать можно и нужно. Но не с целью набить карман. В такое непростое время все мы должны руководствоваться принципом взаимовыручки: помогают нам, помогаем и мы. Но безопасность своих людей, своих врачей - приоритет.
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Все поручения Президента на жестком контроле. Важная особенность новой экономической реальности - предприятия перепрофилируются, начинают выпускать актуальную,...
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