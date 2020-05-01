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Беларусь сегодня отмечает День труда

01.05.2020 12:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Первомай стал доброй традицией, которая объединяет многие поколения белорусов. Праздник для нас по-прежнему остается днем весеннего обновления, светлых надежд и глубокого уважения ко всем профессиям. 

С Первомаем белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко.


"Для жителей Беларуси созидательная работа на родной земле под мирным небом всегда была и остается величайшей ценностью. В нашей стране почета и благодарности заслуживают все трудовые коллективы, ветераны труда, молодые специалисты, каждый, кто вносит свой вклад в общее благо, делает Отечество богаче и краше. Мы строим будущее на принципах социальной справедливости, безграничного уважения к неравнодушным и талантливым профессионалам, которые, не жалея сил, готовы решить самые сложные задачи, стоящие перед государством и защитить наш народ от любых напастей",  - говорится в поздравлении.

 
 
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Первомай стал доброй традицией, которая объединяет многие поколения белорусов. Праздник для нас по-прежнему остается днем весеннего обновления, светлых надежд и...
 
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