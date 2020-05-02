На пл. Ленина в Бресте проходит акция поддержки задержанных противников завода АКБ

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 2 мая 2020 года на площади Ленина в Бресте проходит акция поддержки задержанных противников завода АКБ, которые "на сутках". Проходит в субботу, а не как обычно, в воскресенье. Суть - в политических требованиях, соответственно звучат и высказывания.





коллаж - ПЦ "Вясна"

Кабанов и Андросюк должны выйти уже завтра утром.





скриншот с камеры Wikilink

Мы следим за ситуацией, на данный момент люди общаются, разговаривают, дают интервью. В ютюбе идет прямая трансляция с мероприятия, количество просмотров зашкаливает - в какой-то момент её одновременно смотрели почти 5000 человек.





Но на площади - значительно меньше. Мероприятие на площади продлилось до 13.45.





Это фото из архива:





Блогер, который вёл стрим с площади, сказал что его предупредили о грядущем задержании, и обещал, что всё покажет в прямом эфире. Однако трансляция оборвалась, когда они собирались отъезжать с места парковки. Оказалось, что всё в порядке, просто технический сбой. Сейчас автомобиль пытается выехать из города, запущен новый стрим:

Продолжаем наблюдать за развитием ситуации. Между тем, в микроавтобусе сразу четыре блогера. Стрим иногда прерывается, из-за того, что автомобиль находится в движении, вероятно. Рядом едет группа поддержки, которая наблюдает со стороны за происходящим.