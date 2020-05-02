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На пл. Ленина в Бресте проходит акция поддержки задержанных противников завода АКБ
02.05.2020 14:26 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 2 мая 2020 года на площади Ленина в Бресте проходит акция поддержки задержанных противников завода АКБ, которые "на сутках". Проходит в субботу, а не как обычно, в воскресенье. Суть - в политических требованиях, соответственно звучат и высказывания.
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Кабанов и Андросюк должны выйти уже завтра утром.
скриншот с камеры Wikilink
Мы следим за ситуацией, на данный момент люди общаются, разговаривают, дают интервью. В ютюбе идет прямая трансляция с мероприятия, количество просмотров зашкаливает - в какой-то момент её одновременно смотрели почти 5000 человек.
Но на площади - значительно меньше. Мероприятие на площади продлилось до 13.45.
Это фото из архива:
Блогер, который вёл стрим с площади, сказал что его предупредили о грядущем задержании, и обещал, что всё покажет в прямом эфире. Однако трансляция оборвалась, когда они собирались отъезжать с места парковки. Оказалось, что всё в порядке, просто технический сбой. Сейчас автомобиль пытается выехать из города, запущен новый стрим:
Продолжаем наблюдать за развитием ситуации. Между тем, в микроавтобусе сразу четыре блогера. Стрим иногда прерывается, из-за того, что автомобиль находится в движении, вероятно. Рядом едет группа поддержки, которая наблюдает со стороны за происходящим.
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