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«Геноцид не пройдет!» В Бресте около 250 противников аккумуляторного завода вновь вышли на улицы

03.05.2020 16:38 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на площади Ленина 3 мая около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

«Геноцид не пройдет!» В Бресте около 250 противников аккумуляторного завода вновь вышли на улицы

Фото из архива vk.com/brestprotivzavoda

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади было около 250 человек. С учетом эпидемиологической ситуации они были в медицинских масках, а также в желтых масках с надписью «Жить». Также противники завода в ходе встречи старались соблюдать безопасную дистанцию друг от друга.

По словам Кисляка, главной темой сегодняшней встречи стало исчезновение активистов Дмитрия Андросюка и Александра Кабанова, которые 3 мая должны были выйти на свободу из изолятора временного содержания Ленинского РОВД Бреста после отбытия 15-суточного ареста. Кабанов — в 7.30, Андросюк— в 9.30. Встречать их пришла группа противников аккумуляторного завода. Однако Кабанов и Андросюк так и не появились..В изоляторе отцу Андросюка сообщили, что Кабанов и Андросюк отпущены. Однако до сих пор их местонахождение неизвестно.

«Геноцид не пройдет!» В Бресте около 250 противников аккумуляторного завода вновь вышли на улицы

«Скорее всего Кабанова и Андросюка снова задержали. По этому поводу я направил жалобы в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, — заявил Кисляк. — Эти карательные операции не запугают и не сломят брестчан. Они продолжат добиваться окончательного закрытия свинцового предприятия».

Многие из участников сегодняшней встречи на площади назвали возможное повторное задержание активистов «вопиющим фактом беззакония».

Как сообщалось, 20 апреля судом Ленинского района Бреста были арестованы на 15 суток Андросюк и Кабанов, 22 апреля — Дмитрий Бекалюк. Андросюка и Бекалюка обвинили по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года), Кабанова — по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Бекалюк, должен выйти на свободу из ИВС 4 мая.

Активистов судили за участие в акции против аккумуляторного завода, которая прошла 12 апреля в Бресте. В этот день на площади Ленина собралось более 200 противников строительства аккумуляторного завода. После встречи они прошли по центральным улицам Пушкинской и Советской до ЦУМа на проспекте Машерова. Впереди колонны они несли растяжку «Нет заводу АКБ». Участники шествия скандировали «Нет заводу АКБ!» и «Геноцид не пройдет!».

После сегодняшней встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники строительства завода вновь прошли улицам Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь». По дороге они скандировали: «Нет заводу АКБ!», «Свободу активистам!», «Геноцид не пройдет!», «Чиновников на нары!». По данным Кисляка, за шествием наблюдали более 20 сотрудников милиции.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте на площади Ленина 3 мая около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь...
 
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