Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Лукашенко

Источник материала: Виртуальный Брест

Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.





"Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое - обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые сегодня существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе - здоровье людей - какова у нас ситуация на сегодняшний день", - сказал глава государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность обратить внимание на лечение пневмоний в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации.

"Анализируя всю ситуацию, нам особое внимание, что мы сегодня и делаем, надо обратить на пневмонии. Главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы", - заявил глава государства.