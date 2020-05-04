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Александр Лукашенко провел переговоры с Игорем Додоном по видеосвязи
04.05.2020 13:32 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси в формате видеоконференции провел переговоры с главой Молдовы. В разговоре Александр Лукашенко поздравил Игоря Додона с наступающим праздником и отметил, что в нашей стране к параду и мерам безопасности подходят крайне серьезно.
Также лидеры обсудили саммит ЕАЭС. Он запланирован на вторую половину мая в Минске. И белорусская сторона на правах организатора готова провести его в любом формате.
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Президент Беларуси в формате видеоконференции провел переговоры с главой Молдовы. В разговоре Александр Лукашенко поздравил Игоря Додона с наступающим...
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