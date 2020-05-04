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Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Молдовы по видеосвязи

04.05.2020 15:38 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня  Президент Беларуси в  формате видеоконференции провел переговоры с главой Молдовы. Такое общение состоялось по инициативе Игоря Додона. Много, конечно, в это время малоприятных новостей, но эти майские дни особенно заставляют задуматься об истинной ценности жизни, вспомнить ратный подвиг наших героев и значимость победного дня, который 75 лет назад подарил нам будущее. Потому и беседу оба лидера начали с теплых взаимных поздравлений по случаю наступающего праздника – юбилея Победы. Александр Лукашенко рассказал коллеге, что в нашей стране к параду и всем сопутствующим мероприятиям подходят крайне серьезно в плане безопасности. 

Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Молдовы по видеосвязи


Обсудили сегодня и предстоящий саммит ЕАЭС: в каком формате и когда его можно было бы провести. Беларусь на правах председателя обязуется создать все необходимые условия в плане организации и безопасности. Наш Президент рассказал, как относится к формату онлайн-саммита и какой есть запасной вариант. Много говорили в том числе на злобу дня - об эпидемиологической ситуации в обеих странах. Глава белорусского государства рассказал своему коллеге о том, что в целом сдерживать уровень заболеваемости в Беларуси удается благодаря сохраненной системе здравоохранения еще с советских времен. Наши медики справляются своими силами, с благодарностью заимствуют чужой опыт и готовы поделиться своим, в том числе с молдавскими врачами.

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня  Президент Беларуси в  формате видеоконференции провел переговоры с главой Молдовы. Такое общение состоялось по инициативе Игоря Додона. Много, конечно, в...
 
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Александр Лукашенко провел переговоры с Игорем Додоном по видеосвязи
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