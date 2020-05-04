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Президентские выборы в Беларуси пройдут летом
05.05.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Конституция не дает возможности переноса президентских выборов, поэтому они пройдут в Беларуси не позднее конца августа, заявил Александр Лукашенко во время во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.
«У нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся», - заявил Лукашенко.
По его словам, это будет точно летом, крайний срок - конец августа,
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси для переноса президентских выборов
В августе прошлого года глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина
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Конституция не дает возможности переноса президентских выборов, поэтому они пройдут в Беларуси не позднее конца августа, заявил Александр Лукашенко во время во...
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