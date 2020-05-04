Президентские выборы в Беларуси пройдут летом

Конституция не дает возможности переноса президентских выборов, поэтому они пройдут в Беларуси не позднее конца августа, заявил Александр Лукашенко во время во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

«У нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся», - заявил Лукашенко.

По его словам, это будет точно летом, крайний срок - конец августа, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси для переноса президентских выборов нет никаких оснований .