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Президент принял участие в церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы

08.05.2020 22:20 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В преддверии 9 Мая - знаковой даты для каждого из нас - не устаем с огромным чувством признательности говорить "спасибо" людям, которые 75 лет назад подарили нам мир. Возможность жить в свободной стране, не знать ужаса войны, строить планы на будущее. Память жива. И наш долг - рассказать детям и внукам, что мир и благополучие не достались нам просто. В этом - миссия всебелорусской акции "Во славу общей Победы".

В крипте Всехсвятского храма сегодня состоялась церемония закладки капсул с землей из мест воинской славы. Участие в ней принял наш Президент. Глава государства всячески поддерживает шаги по увековечиванию героических усилий наших соотечественников. Букеты цветов, молитвы и свечи в память о людях, которые пожертвовали собственной жизнью, молодостью, мечтами во имя Победы. Присутствовали высшие должностные лица, руководители общественных объединений, дипломаты, представители регионов и те, кто активно участвовал в марафоне памяти на протяжении года. Самые яркие моменты - у Натальи Бреус

День за днем, кропотливо, по горсточке. Именно так весь последний год собирали землю, которая полита кровью наших людей. Она - символический прах и святыня. 

Этот настоящий марафон памяти "Во славу общей Победы" объединил сотни населенных пунктов. Его участники посетили тысячи захоронений, прошлись маршрутами ожесточенных сражений там, где сейчас высятся обелиски и мемориалы. Время бежит неумолимо - все меньше живых очевидцев событий военного лихолетья. Но хочется сохранить память о подвиге. Чтобы знали, чтобы не забывали. Именно крипта Всехсвятского храма-памятника стала местом своеобразного духовного сосредоточия событий непростого времени для белорусов. Здесь в народной памяти воссоединены те, кто сражался плечом к плечу, добывая общую для всех Победу. Добывая ее для нас. 

Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного возрождения: "К примеру, земля с места захоронения Александра Мамкина - летчика-героя, который спас детей и сам сгорел в самолете. Об этих историях, об этих людях мы должны говорить молодежи, чтобы они гордились своими предками и передавали, брали пример". 

Патриотический проект "Во славу общей Победы"

Таких героев немало - всех в одном сюжете и не перечислишь… Здесь не только память о тех, кто совершал ратные подвиги, но и земля, которая хранит следы безвинно погибших узников концлагерей. Например, самого крупного на территории Беларуси - "Шталаг 352" в Масюковщине или детского "Красный Берег" в Гомельской области. Здесь пепел сотен деревень, сожженных нацистами. 

Александр Гостев, директор Белорусского культурного центра духовного возрождения: "Та земля, которая размещена в крипте, которая собиралась из всех уголков нашей страны, из всех захоронений, будет здесь находиться . И смысл какой: каждый человек, придя в крипту, найдет свою малую родину, найдет место, которое ему знакомо где проживали его родители, где захоронены его предки. Тем самым мы найдем связь между криптой и любым уголком нашей страны. И эта связь тоже не только географическая, но и связь через поколения. От наших предков к молодежи".

Память жива

Еще 10 лет назад в крипте был захоронен прах воинов трех войн, прокатившихся по нашей земле. Это не просто место духовности и скорби - так шаг за шагом, по крупинке формируют новую культуру национальной памяти. 

протоиерей Федор Повный, настоятель прихода храма Всех Святых в Минске: "И сейчас идет война за наши души, за ресурсы, за нашу свободу. Только не снаряды в этой войне убивают. А ложь. Невидимая подмена понятий. Клевета разъединяет народы, общества. Даже семьи. И это тактика нового, невидимого врага. Нагнетание страха смерти, чтобы человек, не помня себя, добровольно совершал безумства. Вот стратегия этой войны. Самое страшное, что мы не видим врага в лицо, но чувствуем его смертельную хватку". 

Землю с мест воинской славы собирали из всех районов Беларуси, городов-героев России и Украины. Ради поиска реликвий активные участники акции объездили десяток стран - Австрию, Норвегию, Польшу, Сербию, Финляндию, Прибалтику... Там земля хранит следы героических поступков наших соотечественников. Сосуды с памятным содержимым разместили в сотах Всехсвятской скорбной крипты. 

Разные поколения об исторической памяти

И вот сегодня - важный завершающий этап проделанной работы: специальным вертолетом доставили 7 капсул с землей из областных центров страны и Минска. Эту миссию доверили летчику-испытателю Николаю Мочанскому. Войны не единожды прокатывались по нашей земле, но ни одну из них не развязывали белорусы. Горько, что при этом всегда несли громадные потери в жерновах конфликтов. 

Президент принял участие в церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы

Зная боль войны, зная, какую цену пришлось заплатить за будни без взрывов снарядов и залпов пушек, Беларусь сегодня не устает призывать всех к миру. Ратуя за это в жизни и в большой политике. Именно эта идея мира и созидания стала прочным стержнем суверенной страны. 

Ценить мир, жизнь, свой дом - всему можно научить только на личном примере. Поэтому Президент ни в коем случае не игнорирует глубоко символичную церемонию закладки капсул. На призыв объединить усилия по сохранению памяти отозвались небезразличные к истории своей земли. Их оказалось немало: ветераны, офицеры, общественники, но главное - совсем молодые ребята. Каждый, кто не просто говорит о памяти, а захотел стать частью живого дела по ее сохранению. 

Вечный покой обрела земля с мест воинской славы

Затеплив свечу памяти о павших воинах, Александр Лукашенко выдерживает паузу. О чем думал Президент в этот момент - знает только он сам. Но, может быть, о том, как хрупок мир сегодня? Или о том, что созвучно желанию каждого из нас - жить без войны! Земля, в которой в годы конфликта были погребены тысячи павших в сражениях бойцов и мирных жителей, наконец, обрела вечный покой в крипте храма-памятника. Вот такое наглядное свидетельство героизма наших людей! 

Прошел ровно год. Земля из всех воинских захоронений и мест боевой славы белорусов собрана в 126 капсулах. Еще 11 городов-героев и более 10 зарубежных стран присоединились к этому проекту. "Он теперь не имеет тех границ, которые существуют на карте, - сказал Федор Повный. - Можно сказать образно: сейчас вся Беларусь стала Брестской крепостью".

А. Лукашенко: У нас обязательно будет все хорошо

Обращаясь к активным участниками акции "Во славу общей Победы", к офицерам, ветеранам и прихожанами Всехсвятского храма, Президент скажет просто: сумели в тяжелейших условиях отстоять мир, защитить и восстановить республику - выстоим и сейчас! 

Празднование 75-летия Победы будет прекрасной страницей в истории Беларуси

Предстоящий День Победы - сразу и горькое напоминание о каждом третьем погибшем, и символ уже нашего мирного времени. И тогда, и сейчас для многих именно Беларусь становится примером стойкости и выдержки. 

Сегодняшняя церемония во Всесвятском храме получилась очень символичной и трогательной. Такие моменты действительно берут за душу! Это не просто духовная панорама событий Великой Отечественной в одном пространстве. Накануне сакральной для нас даты - 9 Мая - это повод лишний раз вспомнить о том, что нас всех объединяет. Вспомнить, что только вместе мы можем победить любую напасть! 

Вечный покой обрела земля с мест воинской славы

Затеплив свечу памяти о павших воинах, Александр Лукашенко выдерживает паузу. О чем думал Президент в этот момент, знает только он сам. Но, может быть, о том, как хрупок мир сегодня? Или о том, что созвучно желанию каждого из нас - жить без войны?! Земля, в которой в годы конфликта были погребены тысячи павших в сражениях бойцов и мирных жителей, наконец обрела вечный покой в крипте храма-памятника. Вот такое наглядное свидетельство героизма наших людей. 

Прошел ровно год. Земля со всех воинских захоронений и мест боевой славы белорусов собрана в 126 капсулах. Еще 11 городов-героев и более 10 зарубежных стран присоединились к этому проекту. Он теперь не имеет тех границ, которые существуют на карте, сказал Федор Повный. Можно сказать образно: сейчас вся Беларусь стала Брестской крепостью.

А. Лукашенко: У нас обязательно будет все хорошо

Обращаясь к активным участникам акции "Во славу общей Победы", к офицерам, ветеранам и прихожанам Всехсвятского храма, Президент скажет просто: сумели в тяжелейших условиях отстоять мир, защитить и восстановить республику, выстоим и сейчас! 

Празднование 75-летия Победы будет прекрасной страницей в истории Беларуси

Предстоящий День Победы - сразу и горькое напоминание о каждом третьем погибшем, и символ уже нашего мирного времени. И тогда, и сейчас для многих именно Беларусь становится примером стойкости и выдержки. 

Сегодняшняя церемония здесь, во Всесвятском храме, получилась очень символичной и трогательной. Такие моменты действительно берут за душу! Это не просто духовная панорама событий Великой Отечественной в одном пространстве. Накануне сакральной для нас даты - 9 Мая - это повод лишний раз вспомнить о том, что нас всех объединяет. Вспомнить, что только вместе мы можем победить любую напасть.


 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии 9 Мая - знаковой даты для каждого из нас - не устаем с огромным чувством признательности говорить "спасибо" людям, которые 75 лет назад подарили нам мир....
 
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