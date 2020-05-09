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С 75-летием Победы белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко

09.05.2020 09:50 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

"Беларусь отмечает эту знаменательную дату в непростое время. Однако наши сегодняшние сложности меркнут перед лишениями, тяготами и потерями, которые выпали на долю героического поколения, спасшего мир от коричневой чумы. Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые в этот священный для всего народа день вместе с нами. Отдаем дань уважения патриотизму, стойкости и трудолюбию тружеников тыла. Склоняем головы в память о тех, кто не увидел победные майские салюты 1945 года, перед горем матерей, не дождавшихся своих сыновей и дочерей. Скорбим и помним обо всех жертвах той страшной войны. Однако жизнь всегда торжествует над смертью. Поэтому белорусы должны сохранить в веках это бесценное наследие - нашу Великую Победу, свято чтить и защищать ее от клеветы и фальсификаций".

Александр Лукашенко пожелал белорусам мирного неба, здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во благо нашей Родины.
 
 
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"Беларусь отмечает эту знаменательную дату в непростое время. Однако наши сегодняшние сложности меркнут перед лишениями, тяготами и потерями, которые выпали на...
 
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