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Президент Беларуси направил поздравления зарубежным коллегам с 75-летием Великой Победы

09.05.2020 13:06 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным коллегам с 75-летием Великой Победы.  Послания Главы государства адресованы лидерам стран постсоветского пространства, а также государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным политическим деятелям, руководителям интеграционных структур.

В поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину Глава государства отметил: "Неоценим вклад в общую победу над фашизмом белорусов и россиян. Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Отечество. Убежден, что единство, дружба и взаимовыручка наших народов, проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства", - говорится в поздравлении.

В поздравлении Председателю КНР Си Цзиньпину Александр Лукашенко отметил, что храбрость и героизм белорусского и китайского народов в освободительной борьбе получили всемирное признание. Обе страны вошли в число государств - основателей ООН. "Минск и Пекин помнят уроки истории и доблестный подвиг победителей, свято чтят память павших и противостоят любым попыткам искажения событий. Убежден, что мы и впредь совместными усилиями будем способствовать сохранению мира и объединению международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз".

Также Александр Лукашенко направил поздравительные послания лидерам США, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Грузии, а также Великобритании и Франции. 

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных политических деятелей. 
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным коллегам с 75-летием Великой Победы.  Послания Главы государства адресованы лидерам...
 
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С 75-летием Победы белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко
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