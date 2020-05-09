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Президент Беларуси направил поздравления зарубежным коллегам с 75-летием Великой Победы
09.05.2020 13:06 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным коллегам с 75-летием Великой Победы. Послания Главы государства адресованы лидерам стран постсоветского пространства, а также государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, известным политическим деятелям, руководителям интеграционных структур.
В поздравительном послании Президенту России Владимиру Путину Глава государства отметил: "Неоценим вклад в общую победу над фашизмом белорусов и россиян. Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Отечество. Убежден, что единство, дружба и взаимовыручка наших народов, проверенные в тяжелейших испытаниях военного времени, останутся незыблемой основой для дальнейшего стратегического развития белорусско-российского партнерства", - говорится в поздравлении.
В поздравлении Председателю КНР Си Цзиньпину Александр Лукашенко отметил, что храбрость и героизм белорусского и китайского народов в освободительной борьбе получили всемирное признание. Обе страны вошли в число государств - основателей ООН. "Минск и Пекин помнят уроки истории и доблестный подвиг победителей, свято чтят память павших и противостоят любым попыткам искажения событий. Убежден, что мы и впредь совместными усилиями будем способствовать сохранению мира и объединению международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз".
Также Александр Лукашенко направил поздравительные послания лидерам США, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Грузии, а также Великобритании и Франции.
В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа также поступают многочисленные поздравления с годовщиной Победы от руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья, известных политических деятелей.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным коллегам с 75-летием Великой Победы. Послания Главы государства адресованы лидерам...
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