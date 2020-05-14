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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Центризбирком принимает заявления на регистрацию инициативных групп по 15 мая Еще два дня по 15 мая включительно Центризбирком принимает заявления на регистрацию инициативных групп. Именно ее участники будут собирать подписи в поддержку...

Еще два дня по 15 мая включительно Центризбирком принимает заявления на регистрацию инициативных групп. Именно ее участники будут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата на высший пост в стране. Приступить к этому процессу они смогут через неделю, начиная с 21 мая. Параллельно сейчас идет выдвижение представителей в состав территориальных комиссий, которые должны быть сформированы не позднее 20 мая. Напомним, выборы Президента пройдут в стране 9 августа.