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Центризбирком принимает заявления на регистрацию инициативных групп по 15 мая

14.05.2020 08:50 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Еще два дня по 15 мая включительно Центризбирком принимает заявления на регистрацию инициативных групп. Именно ее участники будут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата на высший пост в стране. Приступить к этому процессу они смогут через неделю, начиная с 21 мая. Параллельно сейчас идет выдвижение представителей в состав территориальных комиссий, которые должны быть сформированы не позднее 20 мая. Напомним, выборы Президента пройдут в стране 9 августа. 
 
 
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Еще два дня по 15 мая включительно Центризбирком принимает заявления на регистрацию инициативных групп. Именно ее участники будут собирать подписи в поддержку...
 
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