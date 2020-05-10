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На неделе в стране дали старт главной политической кампании года

10.05.2020 22:26 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Еще одна важная и резонансная новость недели пришла из Дома правительства. На неделе в стране дали старт главной политической кампании года. Парламент назначил президентские выборы на 9 августа. Заметим, выборы Главы государства - это всегда воскресенье во-первых. А во-вторых, их нужно провести не позднее, чем за два месяца до завершения полномочий действующего президента. Они истекают 6 ноября. 

И если заглянуть в календарь, получается август - самый подходящий месяц для этой кампании. Глава ЦИК Лидия Ермошина (именно она в Овальном зале предлагает даты предстоящих выборов) заверила, что сроки лучше не затягивать. Ведь если понадобится второй тур, придется выходить за рамки, оговоренные Конституцией. А еще начало учебы школьников! Тоже аргумент. Ведь после выборов всем избирательным участкам (а это школы) предстоит пройти тщательную обработку. И как бы все успеть! Одним словом, избирателей пригласят пораньше - 9 августа.

Впервые выборы в стране пройдут в особых условиях: пандемия вынуждает принимать дополнительные меры защиты участников избирательной кампании. Но это не повод корректировать ее сроки, как это было сделано в других странах.

 
Теги: Новости
 
 
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Еще одна важная и резонансная новость недели пришла из Дома правительства. На неделе в стране дали старт главной политической кампании года. Парламент назначил...
 
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