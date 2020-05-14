ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С докладом у Президента вице-премьер и министр образования

14.05.2020 13:44 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Во Дворце Независимости с докладом у Президента вице-премьер Игорь Петришенко и глава Минобра Игорь Карпенко. В центре внимания окончание учебного года, вступительная кампания и летнее оздоровление, а также отдых детей. Подробности в следующих выпусках.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Дворце Независимости с докладом у Президента вице-премьер Игорь Петришенко и глава Минобра Игорь Карпенко. В центре внимания окончание учебного года,...
 
Новости дня
Новости политики
 
Центризбирком принимает заявления на регистрацию инициативных групп по 15 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Смалявiцкi край

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика