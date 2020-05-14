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С докладом у Президента вице-премьер и министр образования
14.05.2020 13:44 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВо Дворце Независимости с докладом у Президента вице-премьер Игорь Петришенко и глава Минобра Игорь Карпенко. В центре внимания окончание учебного года, вступительная кампания и летнее оздоровление, а также отдых детей.
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Во Дворце Независимости с докладом у Президента вице-премьер Игорь Петришенко и глава Минобра Игорь Карпенко. В центре внимания окончание учебного года,...
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