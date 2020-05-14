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Рабочий график Президента на этой неделе продолжится в регионах

14.05.2020 16:05 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Как стало известно, рабочий график Президента на этой неделе продолжится в регионах в ставшем уже традиционным пятничном выездном формате. 
На сегодняшних кадрах из кабинета Главы государства журналисты заметили карту с отдельными хозяйствами Витебской области. Судя по всему, за одним столом Александр Лукашенко допрашивал министров, за соседним - готовился к завтрашнему мероприятию. Надпись на карте - "Сельскохозяйственные промышленные объединения" - позволяет предположить, что будет продолжен разговор на тему интеграционных структур, в частности, эффективности объединения сельхозпредприятий области.

 
 
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Как стало известно, рабочий график Президента на этой неделе продолжится в регионах в ставшем уже традиционным пятничном выездном формате.  На сегодняшних...
 
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