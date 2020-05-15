Тихановского на выборы не пустили: ЦИК отказал в регистрации группы

15 мая ЦИК Беларуси прводит заседание по регистрации инициативных групп граждан. В повестке заседания - 15 вопросов, о чем сообщила в начале заседания глава ЦИК Лидия Ермошина.

Первым вопросом на заседании рассматривали жалобу политика Юрия Губаревича, который присутствовал на заседании и выразил недовольство тем, что уже в начале кампании были зафиксированы нарушения. Губаревич предложил перенести выборы на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, которая не обеспечивает безопасность граждан. ЦИК предложила в ответ на претензии Губаревича внести изменения в свое постановление о порядке заседаний исполнительных органов заседательных комиссий на местах: они будут сами решать, как проводить заседания, чтобы обеспечить безопасность здоровья граждан.

Вторым вопросом был рассмотрена жалоба блогера Сергея Тихановского. Сам Тихановский сейчас отбывает административный арест. Документы для регистрации его инициативной группы подавала жена Тихановского на основании доверенности. Представитель ЦИК, отвечающая на жалобу Тихановского, отметила, что сам блогер соответсвует всем требованиям к кандидатам, однако, поскольку по доверенности супруга Тихановского ограничена в своих полномочиях (представитель может подавать документы, но не может их подписывать - для этого требуется личное присутствие). Лидия Ермошина поставила вопрос о регистрации инициативной группы на голосование, все присутствующие проголосовали за то, чтобы инициативную группу Тихановского не регистрировали. Ермошина предложила обжаловать решение в суде.

Сразу после Тихановского был рассмотрен вопрос регистрации инициативной группы Александра Лукашенко. К документам которого, в том числе, выданной доверенности (доверенное лицо - Михаил Орда), претензий не возникло. За регистрацию его группы проголосовали все члены комиссии.

Второй инициативной группой, которую зарегистрировали в ЦИК, стала группа Олега Гайдукевича.