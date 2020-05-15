В ЦИК подано еще пять заявок на регистрацию инициативных групп

15 мая, в последний день, когда в Центризбирком можно подать заявления на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты на будущих выборах, было зарегистрировано еще пять человек.

Среди подавших заявление - Виктор Бабарико, который ранее уволился с поста главы «Белгазпромбанка» и подал документы на регистрацию инициативной группы, в которой более чем 5,5 тыс. человек, хотя желающих поддержать его оказалось куда больше сообщает БелаПАН .

Еще одним кандидатом на регистрацию группы стал преподаватель Института бизнеса БГУ, член Коммунистической партии, Андрей Иванов. Он родился в РФ, однако верит, что ЦИК пойдет ему навстречу в ходе регистрации.

Валерий Цекало, бывший глава ПВТ, также подал сегодня документы в ЦИК.

Также на сайте ЦИК появилась информация о получении заявлений на регистрацию инициативных групп от Александра Скребца (безработный, беспартийны, Минск) и Олега Невейко (соцработник, беспартийный, Гомельская область).