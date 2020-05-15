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В ЦИК подано еще пять заявок на регистрацию инициативных групп
15.05.2020 16:21 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
15 мая, в последний день, когда в Центризбирком можно подать заявления на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты на будущих выборах, было зарегистрировано еще пять человек.
Среди подавших заявление - Виктор Бабарико, который ранее уволился с поста главы «Белгазпромбанка» и подал документы на регистрацию инициативной группы, в которой более чем 5,5 тыс. человек, хотя желающих поддержать его оказалось куда больше сообщает
Еще одним кандидатом на регистрацию группы стал преподаватель Института бизнеса БГУ, член Коммунистической партии, Андрей Иванов. Он родился в РФ, однако верит, что ЦИК пойдет ему навстречу в ходе регистрации.
Валерий Цекало, бывший глава ПВТ, также
Также на сайте ЦИК появилась информация о получении заявлений на регистрацию инициативных групп от Александра Скребца (безработный, беспартийны, Минск) и Олега Невейко (соцработник, беспартийный, Гомельская область).
Сегодня ЦИК провела заседание, в ходе которого ЦИК
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15 мая, в последний день, когда в Центризбирком можно подать заявления на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты на будущих выборах,...
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