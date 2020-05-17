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Поздравление Королю Норвегии Харальду V
17.05.2020 12:52 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Норвегии Харальда V и жителей этой страны с национальным праздником - Днем Конституции.
Глава государства отметил, что Беларусь и Норвегия последовательно расширяют прагматичные и уважительные отношения по всем направлениям.
"После преодоления временных трудностей с пандемией приглашаю к более активным контактам на уровне правительств и бизнеса в целях эффективного использования существующего потенциала в торговой и инвестиционной отраслях. Беларусь заинтересована продолжать реализацию проектов в топливно-энергетическом и логистическом секторах", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Харальду V крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Норвегии - мира, солидарности и скорейшего возвращения к нормальному образу жизни.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Норвегии Харальда V и жителей этой страны с национальным...
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