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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление Королю Норвегии Харальду V Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Норвегии Харальда V и жителей этой страны с национальным...

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Норвегии Харальда V и жителей этой страны с национальным праздником - Днем Конституции.Глава государства отметил, что Беларусь и Норвегия последовательно расширяют прагматичные и уважительные отношения по всем направлениям."После преодоления временных трудностей с пандемией приглашаю к более активным контактам на уровне правительств и бизнеса в целях эффективного использования существующего потенциала в торговой и инвестиционной отраслях. Беларусь заинтересована продолжать реализацию проектов в топливно-энергетическом и логистическом секторах", - говорится в поздравлении.Александр Лукашенко пожелал Харальду V крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Норвегии - мира, солидарности и скорейшего возвращения к нормальному образу жизни.