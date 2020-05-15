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Саммит ЦЕИ прошел в формате видеоконференции

15.05.2020 15:52 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Чрезвычайный видеосаммит Центрально-Европейской инициативы собрал сегодня глав правительств стран Центральной и Восточной Европы. Со стороны Беларуси участие в нем принял министр иностранных дел. На повестке дня - преодоление социально-экономических последствий COVID-19. Владимир Макей отметил важность сохранения открытости границ, свободного доступа к рынкам и поддержки малых и средних предприятий. 
 
 
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Чрезвычайный видеосаммит Центрально-Европейской инициативы собрал сегодня глав правительств стран Центральной и Восточной Европы. Со стороны Беларуси участие в...
 
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