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Саммит ЦЕИ прошел в формате видеоконференции
15.05.2020 15:52 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЧрезвычайный видеосаммит Центрально-Европейской инициативы собрал сегодня глав правительств стран Центральной и Восточной Европы. Со стороны Беларуси участие в нем принял министр иностранных дел. На повестке дня - преодоление социально-экономических последствий COVID-19. Владимир Макей отметил важность сохранения открытости границ, свободного доступа к рынкам и поддержки малых и средних предприятий.
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Чрезвычайный видеосаммит Центрально-Европейской инициативы собрал сегодня глав правительств стран Центральной и Восточной Европы. Со стороны Беларуси участие в...
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