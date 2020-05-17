Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Об интеллекте из кода и цифр смотрите в "Понятной политике" на "Беларусь 1" Говоря о профессиях будущего, зачастую вспоминают про искусственный интеллект и умные машины, которые захватывают рабочие места. Но так ли это? А, быть может, нас...

Говоря о профессиях будущего, зачастую вспоминают про искусственный интеллект и умные машины, которые захватывают рабочие места. Но так ли это? А, быть может, нас вообще совсем скоро ждет восстание машин? Компьютеры объединятся в единый сверхразум, а нейросети научатся испытывать эмоции и осознавать себя?То, что раньше казалось фантастикой, сегодня - наша с вами жизнь. Кто и зачем создает искусственный разум, и может ли он все-таки помочь человечеству, а не уничтожить? Какое место в высоких разработках занимает Беларусь?Все домыслы и правда об интеллекте из кода и цифр расскажем в "Понятной политике" уже завтра после "Панорамы".