Путин отказался снижать цену на газ для Беларуси. Проект интеграции в ЕАЭС ушел на доработку

Единый тариф на транзит газа в Евразийском экономическом союзе может быть введен лишь при едином бюджете и налогообложении, заявил сегодня президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Таким образом, он отказал Беларуси и Армении в снижении цен на газ. В результате проект стратегии интеграции в рамках ЕАЭС был отправлен на доработку.

Интеграция ЕАЭС до 2025 года

Пока неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, заявил Александр Лукашенко, который был председателем на встрече. «Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус», - подчеркнул белорусский официальный лидер.

Говоря о повестке заседания, он отметил, что ее главным вопросом является принятие Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. «Данный документ - это одновременно и план действий по углублению отношений, и своего рода поворотный пункт на пути восстановления и повышения темпов развития экономик наших стран», - сказал Лукашенко.

Глава Беларуси высказал надежду, что «Россия как локомотив нашего интеграционного объединения будет соотносить принимаемые меры по возобновлению экономического роста с нашими договоренностями в рамках союза по обеспечению свободного доступа товаров на рынки стран».

Без газа пришли, без газа ушли

Повестка дня заседания включала десять вопросов. Вопрос по газу в стратегическом документе урегулирован так и не был.

Лукашенко в связи со сложившейся ситуацией предложил одобрить подготовленный документ в целом. «Он не имеет срочных к реализации предложений. Это стратегия. Поэтому спешить некуда, за исключением пункта по природному газу. И то, даже если мы примем в такой формулировке по природному газу решение, это не конкретное решение. За ним будут следовать конкретные переговоры», - цитирует белорусского официального лидера пресс-служба президента.

Похожая позиция была у Путина, он поддержал исключение вопроса из стратегии. По его словам, позиции в ЕАЭС разделились следующим образом: три страны – Россия, Казахстан и Кыргызстан — считают, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа Евразэс, Беларусь и Армения — за единый тариф на услуги по транспортировке и транзиту газа.

«Мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в Евразэс пока ещё не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал», - цитирует Путина пресс-служба президента России.

Таким образом, он хотя показывал готовность отложить принятие решение, фактически отказал Минску и Еревану.

Соответственно, было предложено в целом одобрить проект документа и одновременно отправить проект на доработку, обсудив его позже. Эти подходы были поддержаны участниками заседания.

Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести в октябре - ноябре в Минске в очном формате.

14 мая белорусские власти снова подняли тему покупки у России газа по цене, которая на данный момент почти вдвое больше, чем цена на российский газ для европейских стран.

состоялся телефонный разговор Сергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ. Лукашенко заявил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый в Беларусь газ. 13 апреляСергея Румаса с Михаилом Мишустиным, во время которого председатели белорусского и российского правительств обсудили ряд важных вопросов, в том числе - цену на газ. Лукашенко заявил, что если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бына поставляемый в Беларусь газ.