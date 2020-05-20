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ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты
20.05.2020 15:40 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЦентризбирком завершил регистрацию инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси. Всего их зарегистрировано 15. Уже с завтрашнего дня члены инициативных групп приступят к сбору подписей - он продлится до 19 июня включительно. К слову, сборщики должны быть в медицинских масках и перчатках для безопасности. Напомним, чтобы выдвинуться кандидатом в Президенты, необходимо заручиться поддержкой людей - собрать не менее ста тысяч подписей избирателей. Вместе с тем продолжается и формирования избирательных комиссий. Напомним, что Палата представителей назначила дату президентских выборов на 9 августа.
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Центризбирком завершил регистрацию инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси. Всего их зарегистрировано 15. Уже с завтрашнего дня...
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