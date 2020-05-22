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«Войны никто не отменял»: Лукашенко вкладывается в ракетное производство в Беларуси
22.05.2020 15:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко сегодня в Мачулищах познакомился с развитием ракетного производства в Беларуси и рассказал, зачем Беларуси своя ракета.
Подготовка к войне во время мира
«Пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время. Никуда не денешься», - сказал официальный белорусский лидер.
По его словам, «лишних денег нет, тем не менее приходится тратиться и на оборону».
Лукашенко озвучил стратегическую задачу в сфере обороны Беларуси: «нанести неприемлемый урон противнику». «И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день - это ракеты, высокоточное оружие», - считает глава Беларуси.
Он пообещал не захватывать чужие государства, кроме того, он считает, что к нам «нет такого "интереса" со стороны других государств», поэтому разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием не будем,
Пять фактов о ракетном производстве в Беларуси
«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно», - заключил Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко сегодня в Мачулищах познакомился с развитием ракетного производства в Беларуси и рассказал, зачем Беларуси своя ракета. Подготовка к войне во...
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