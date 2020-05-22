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Почему Лукашенко снова возмутила Россия

23.05.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко возмутился позицией России, которая отказалась предоставить полигон для испытания белорусских ракет.

Об этом президент узнал вовремя посещения опытно-испытательного участка научно-производственного общества с ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП» в Мачулищах.

«Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет…», - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко предлагал сотрудничество в ракетостроении Украине.

«Это не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — говорил он Владимиру Зеленскому во время переговоров в рамках Форума регионов Украины и Беларуси.

Напомним, сегодня в Мачулищах президент познакомился с развитием ракетного производства в Беларуси и рассказал, зачем Беларуси своя ракета. Он потребовал разработать собственное вооружение, способное поражать цели на дальности до 300 км. Пока на предприятии собирают подобные ракеты китайского производства.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно», - заключил Лукашенко.

Разработчики заверили президента, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец «трехсотки». Для испытания этой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане и Саудовской Аравии.

Лукашенко дал конкретные поручения по решению проблемных вопросов. Часть из них лежит в сфере совершенствования нормативно-правовой базы, организации сотрудничества.

 
 
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Александр Лукашенко возмутился позицией России, которая отказалась предоставить полигон для испытания белорусских ракет.
 
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