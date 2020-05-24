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24.05.2020 21:58 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЭкономический союз, чья политическая повестка создает барьеры. Вот уже шесть лет ЕАЭС является одним из самых больших объединений не только в Евразии, но и мире. Планы амбициозные, достигли многого, а все-таки могли бы и больше. Куда идет "большая пятерка", насколько близка голубая мечта о равном рынке энергоресурсов? И в целом есть ли единодушие среди стран - участниц ЕАЭС? Обо всем поговорим, а главное разберемся в
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Экономический союз, чья политическая повестка создает барьеры. Вот уже шесть лет ЕАЭС является одним из самых больших объединений не только в Евразии, но и мире....
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