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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Очередную серию проекта "Понятная политика" смотрите завтра Экономический союз, чья политическая повестка создает барьеры. Вот уже шесть лет ЕАЭС является одним из самых больших объединений не только в Евразии, но и мире....

Экономический союз, чья политическая повестка создает барьеры. Вот уже шесть лет ЕАЭС является одним из самых больших объединений не только в Евразии, но и мире. Планы амбициозные, достигли многого, а все-таки могли бы и больше. Куда идет "большая пятерка", насколько близка голубая мечта о равном рынке энергоресурсов? И в целом есть ли единодушие среди стран - участниц ЕАЭС? Обо всем поговорим, а главное разберемся в. В понедельник после