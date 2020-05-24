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Саммит лидеров ЕАЭС второй раз состоялся в формате видеоконференции

25.05.2020 14:56 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Второй евразийский саммит онлайн и с жирным многоточием по итогу. Во вторник Беларусь как реальный председатель квинтета ЕАЭС и номинальный хозяин Высшего совета (с видеосвязью без личной встречи всегда сложно) провела заседание, которое вполне могло стать историческим.  Но, увы, не стало. Дело в том, что на саммите планировали принять пятилетнюю стратегию развития нашей интеграции. Прописали в ней и общие рынки энергоресурсов, на чем настаивали Беларусь, Армения, а теперь еще и Кыргызстан. Также в документе - повышение роли Евразийской комиссии в решении споров и определении будущего в науке, образовании и медицине (а это уже инициативы Беларуси, России и Казахстана). 

Саммит лидеров ЕАЭС второй раз состоялся в формате видеоконференции


Но договориться удалось только в целом. А вот в частностях  нет согласия между союзниками. Россия не хочет брать дополнительные гарантии по нефти и газу, хотя равноправие и 25-й год как крайний срок уже прописаны в базовых документах, но не исполняются. Казахстан  против умаления суверенитета в особенно чувствительных  сегодня сферах здравоохранения и науки. Увы, но позиции союзников сошлись только в целом. Изящную формулировку, кстати, предложил Казахстан. Найти буквальные развязки снова поручили Евразийской комиссии и правительствам. Хотя очевидно: без политической воли лидеров вряд ли решение будет найдено. 

Саммит лидеров ЕАЭС второй раз состоялся в формате видеоконференции


Также на саммите отложили статус Кубы как наблюдателя в ЕАЭС, поручив еще раз деликатно разъяснить для Острова свободы все бонусы и обязательства такого статуса. При этом оставшиеся восемь вопросов  (а это более справедливые грузоперевозки, параметры стабильности на 2 года вперед, согласованные налоговые режимы для СЭЗ и добросовестная конкуренция) лидеры одобрили. Не вызвал нареканий и  десятый вопрос в повестке - собраться снова в конце года в Минске, причем постараться провести встречу лицом к лицу, без продвинутых гаджетов. Техника - вещь полезная и удобная. Но ряд спорных вопросов, как показывает весь наш интеграционный стаж и опыт, президентам нужно решать лично. 
 
Теги: Минск
 
 
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Второй евразийский саммит онлайн и с жирным многоточием по итогу. Во вторник Беларусь как реальный председатель квинтета ЕАЭС и номинальный хозяин Высшего совета...
 
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