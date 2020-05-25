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Новая серия проекта "Понятная политика" сегодня после "Панорамы"
25.05.2020 08:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTОдно из самых больших объединений в мире - чего достигли за 6 лет страны - участники Евразийского экономического союза. Куда идет “Большая пятерка” и насколько близка голубая мечта о равном рынке энергоресурсов? И в целом, есть ли единодушие в ЕАЭС? Обо всем поговорим, и, главное, разберемся в
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Одно из самых больших объединений в мире - чего достигли за 6 лет страны - участники Евразийского экономического союза. Куда идет “Большая пятерка” и насколько...
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