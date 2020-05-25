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Во Дворце Независимости обсуждают насущные экономические и политические вопросы
25.05.2020 13:18 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTНасущные экономические и политические вопросы - это темы совещания, которое Президент проводит во Дворце Независимости. В последнее время работать приходилось на фоне пандемии, из-за которой закрылись многие страны. По сути, на паузу была поставлена вся мировая экономика. Этот непростой период - для всех испытание, которое затронуло не просто здоровье людей, но и производственные цепочки и в целом работу реального сектора. Несмотря на то что Беларусь не стала закрываться, обстановка у партнеров не могла не сказаться на нашей стране.
Президент проводит совещание во Дворце Независимости
Речь также шла о вопросах, связанных с лечением людей. Эпидемиологическая обстановка в целом и спасение жизней - на ежедневном контроле Президента. Здесь Александр Лукашенко отметил постепенное улучшение ситуации в Беларуси, но призвал не расслабляться. Подробности этого разговора расскажем
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Насущные экономические и политические вопросы - это темы совещания, которое Президент проводит во Дворце Независимости. В последнее время работать приходилось на...
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