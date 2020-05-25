Новый собственник завода АКБ под Брестом планирует встречи с общественностью

Источник материала: Виртуальный Брест

Аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» с 22 мая 2020 года выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP. В ходе сделки была осуществлена продажа 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр».





После сделки завод получил новое наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». Целью сделки является подготовка к вхождению в капитал завода крупного европейского холдинга. Новыми участниками общества ведутся переговоры с рядом европейских инвесторов.

Участниками ООО «Аккумуляторный Альянс» стали:

Дмитрий Басков, занимает должность Генерального директора ЗАО ХК «Динамо-Минск», входит в Состав Совета Директоров ЗАО «БСБ Банк». Ведёт активную работу по привлечению спонсорских средств на развитие и поддержку детского хоккея.

Каганович Сергей, имеет бизнес активы в предприятиях оптовой торговли запасными частями для складской техники и автомобилей. Входит в состав Совета Директоров ЗАО «БСБ Банк». Знания и опыт Сергея Владимировича позволят расширить каналы продаж продукции аккумуляторного завода и увеличить потенциал использования финансовых инструментов для его развития. Широкий круг международных связей позволил уже сегодня провести переговоры с руководством европейского холдинга с целью привлечения иностранных инвестиций на предприятие.

В данный момент на предприятии подходит к концу экологический и финансовый аудит. В планах новой команды провести встречи с жителями ближайших населенных пунктов.