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Новый собственник завода АКБ под Брестом планирует встречи с общественностью

25.05.2020 14:48 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» с 22 мая 2020 года выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP. В ходе сделки была осуществлена продажа 100% долей в уставном фонде ООО «АйПауэр».

Новый собственник завода АКБ под Брестом планирует встречи с общественностью

После сделки завод получил новое наименование ООО «Аккумуляторный Альянс». Целью сделки является подготовка к вхождению в капитал завода крупного европейского холдинга. Новыми участниками общества ведутся переговоры с рядом европейских инвесторов.

Участниками ООО «Аккумуляторный Альянс» стали:

Дмитрий Басков, занимает должность Генерального директора ЗАО ХК «Динамо-Минск», входит в Состав Совета Директоров ЗАО «БСБ Банк». Ведёт активную работу по привлечению спонсорских средств на развитие и поддержку детского хоккея.

Каганович Сергей, имеет бизнес активы в предприятиях оптовой торговли запасными частями для складской техники и автомобилей. Входит в состав Совета Директоров ЗАО «БСБ Банк». Знания и опыт Сергея Владимировича позволят расширить каналы продаж продукции аккумуляторного завода и увеличить потенциал использования финансовых инструментов для его развития. Широкий круг международных связей позволил уже сегодня провести переговоры с руководством европейского холдинга с целью привлечения иностранных инвестиций на предприятие.

В данный момент на предприятии подходит к концу экологический и финансовый аудит. В планах новой команды провести встречи с жителями ближайших населенных пунктов.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр» с 22 мая 2020 года выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP. В ходе сделки была осуществлена продажа 100% долей в...
 
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