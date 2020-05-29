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Литва хочет добиться переноса даты запуска БелАЭС

29.05.2020 08:52 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Вильнюсе надеются добиться от белорусских властей переноса даты запуска БелАЭС, причем действия Литвы будут активизированы, так как на станцию уже завезли ядерное топливо.

Как сообщает сайт литовской телерадиокомпании LRT со ссылкой на балтийское информагентство BNS, вопрос работы белорусской атомной станции обсуждался 27 мая на заседании комиссии сейма по энергетике и устойчивому развитию.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Альбинас Зананавичюс в ходе мероприятия заявил, что недавняя доставка на станцию ядерного топлива должна стать поводом для активизации требований к Беларуси соблюдать меры безопасности при строительстве, а также усилению давления на европейские государства с целью не допустить покупки ими белорусской электроэнергии. Также литовский чиновник полагает, что Евросоюз должен усилить давление и на Минск, который не выполняет рекомендаций, выданных по итогам проведенных ранее стресс-тестов.

При это Литва намерена добиваться переноса сроков запуска станции, причем делать это дует в рамках переговоров с Беларусью. К диалогу могут быть привлечены и МАГАТЭ.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы в двусторонней повестке США и Беларуси возник этот вопрос. Мы просим большей поддержки США в форматах МАГАТЭ», — пояснил он.

Напомним, что в начале мая литовский Сейм одобрил рассмотрение проекта резолюции «Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией», пишет DELFI. Рассмотрение документа инициировали 17 членов парламента. Они предлагают правительству использовать меры, которые могли бы позволить ограничить поступление электроэнергии из Беларуси в Литву еще до запуска станции, в частности, привлечь внимание НАТО и иных иеждународных организаций.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявлял, что будет добиваться от своих европейских коллег реакции на строительство белоруской атомной станции. Президент Литвы полагает, что она опасна для всего Европейского Союза. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Вильнюсе надеются добиться от белорусских властей переноса даты запуска БелАЭС, причем действия Литвы будут активизированы, так как на станцию уже завезли...
 
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